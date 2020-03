what is your solition to the problem of boredom

Гость: Гость:

what is your solution to the problem of boredom ( каково ваше решение проблемы от скуки ) Our world is surrounded by the world wide web , TV and many others , can not do without a problem . And the problems we have so many be so and environmental , and moral . One such problem is boredom ! Even though a great part of population suffers from it. But how to get rid of it ? On this issue for many years are scratching their heads scientists. But to solve them for a little while but you can , looking favorite show or movie , listening to music, or just go with friends for a walk. You can also help their parents at home , take care of them and boredom as has happened ! (Наш мир окруженный всемирной паутиной , телевидением и многим другим , не может обойтись без проблем . А проблем у нас очень много будь так и экологические , так и моральные . Одной из таких проблем является скука ! Еще бы большая часть населения земли страдает ей. Но как от нее избавится ? Над этим вопросом долгие годы ломают свои головы ученые. Но решить их хоть ненадолго но можно , посмотрев любимые передачи или фильмы , послушав музыку или просто сходив с друзьями на прогулку. Также можно помочь родителям по дому , поухаживать за ними и скуки как не бывало ! )