помогите решить уравнения а)9х+3,9=31,8 б)(у+4,5):7=1,2 в)7х+2,4=34,6 г)(у-1,8):0,7=1,6
Алгебра
помогите решить уравнения а)9х+3,9=31,8 б)(у+4,5):7=1,2 в)7х+2,4=34,6 г)(у-1,8):0,7=1,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x+3.9=31.8 9x=31.8-3.9 9x=27.9 x=3.1 б) 3.9 в)4.6
Гость:
а) 9х=31.8-3.9 9х=27.9 х=27.9:9 х=3.1 б) у+4.5=1.2*7 у+4.5=8.4 у=8.4-4.5 у=3.9 в)7х=34.6-2.4 7х=32.2 х=32.2:7 х=4.6 г)у-1.8=1.6*0.7 у-1.8=1.12 у=1.12+1.8 у=2.92
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