Как распознать растворы глицерина , мыла, формалина и этилового спирта?Составьте план опыта и уравнения реакций.

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1) На глицерин есть качественная реакция: C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 = получается раствор ярко-синего цвета 2) Если в раствор мыла добавить CaCl2, выпадет осадок сальциевой соли в виде хлопьев. 3) Так как формалин - раствор формальдегида, его можно распознать с помощью реакции серебряного зеркала: H2C=O + 2Ag2O = 4Ag + H2O + CO2 4) На одноатомные спирты тоже есть качественная реакция: СН3-СН2-ОН + СuO = CH3-COH + Cu + H2O Спирты при этом окисляются до альдегидов, а на проволоке образуется слой восстановленной меди