(-4m-3n)^2=   (5-k)*(5+k)   (-4x-2)*(4x-2)

Алгебра
(-4m-3n)^2=   (5-k)*(5+k)   (-4x-2)*(4x-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4m-3n)^2=(-4m)^2-2*(-4m)*(-3n)+(-3n)^2=16m^2-24mn+9n^2 2 не сделал (-4x-2)*(4x-2)= -1(4x+2)*(4x-2)= -1((4x)^2-2^2)= -1(16x^2-4)= -16x^2+4
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