(-4m-3n)^2= (5-k)*(5+k) (-4x-2)*(4x-2)
Алгебра
(-4m-3n)^2= (5-k)*(5+k) (-4x-2)*(4x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4m-3n)^2=(-4m)^2-2*(-4m)*(-3n)+(-3n)^2=16m^2-24mn+9n^2 2 не сделал (-4x-2)*(4x-2)= -1(4x+2)*(4x-2)= -1((4x)^2-2^2)= -1(16x^2-4)= -16x^2+4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямоугольной трапеции основания равны 6 см и 9 см,а большая боковая сторона равна 5 см.найдите площадь этой трапеции
Химия
Как распознать растворы глицерина , мыла, формалина и этилового спирта?Составьте план опыта и уравнения реакций.
Английский язык
Алгебра