Чертежи нового космического корабля хранятся в сейфе. Шифр замка состоит из четырех разных цифр. Сколько шифров можно составить используя цифры 23456
Математика
Чертежи нового космического корабля хранятся в сейфе. Шифр замка состоит из четырех разных цифр. Сколько шифров можно составить используя цифры 23456
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если цифры не могут повторяться, то 5*4*3*2=120 (вариантов) Первую цифру выбираем из 5 возможных, вторую - из четырёх оставшихся, третью - из трёх, четвёртую - из двух.
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