вершина параллелограмма в прямоугольной системе координат хОу лежит в точках А(4;0)Б В(6;5), С(2;5)Б О(0;0). Найдите площадь ромба
Геометрия
вершина параллелограмма в прямоугольной системе координат хОу лежит в точках А(4;0)Б В(6;5), С(2;5)Б О(0;0). Найдите площадь ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона OA равна 4. Высота к этой стороне равна 5. Тогда площадь равна 4*5=20
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