Одноатомный идеальный газ в колличестве 4 молей поглощает колличество теплоты 2кДж. При температуре газа повышается на 20К. Чему равна работа совершаемая в этом процессе????
Физика
Одноатомный идеальный газ в колличестве 4 молей поглощает колличество теплоты 2кДж. При температуре газа повышается на 20К. Чему равна работа совершаемая в этом процессе????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=U+Aг. отсюда выразим работу газа A=Q-U найдём изменение внутренней энергии U=3/2 ню RT подставим числа и будет =3/2*4*8,31*20=997,2Дж=1килоДж ,подставим теперь данные и найдём работу газа A=2-1= 1клДЖ все !!!
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