Одноатомный идеальный газ в колличестве 4 молей поглощает колличество теплоты 2кДж. При температуре газа повышается на 20К. Чему равна работа совершаемая в этом процессе????

Физика

Одноатомный идеальный газ в колличестве 4 молей поглощает колличество теплоты 2кДж. При температуре газа повышается на 20К. Чему равна работа совершаемая в этом процессе????

Автор: Гость