ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ """"""БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НА АТТРАКЦИОН В ПАРКЕ СТОИТ 200РУБЛЕЙ СТУДЕНТАМ СКИДКА 20% А ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СТОИТ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕ БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО. СКОЛЬКО РУБЛЕЙ БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ СЕМЬИ В КОТОРОЙ...

Алгебра
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ """"""БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НА АТТРАКЦИОН В ПАРКЕ СТОИТ 200РУБЛЕЙ СТУДЕНТАМ СКИДКА 20% А ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СТОИТ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕ БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО. СКОЛЬКО РУБЛЕЙ БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ СЕМЬИ В КОТОРОЙ ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ ОДИН РЕБЕНОК И ДВОЕ СТУДЕНТОВ!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько стоит 1 билет для студента? 200-(200*0,2)=200-40=160 руб 2)сколько стоят 2 билета для студентов? 160*2=320 руб 3)сколько стоит 1 детский? 200:2=100 руб 4)сколько стоят 2 взрослых7 200*2=400 5)сколько будут стоить билеты для семьи? 400+100+320=820 руб
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