ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ """"""БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НА АТТРАКЦИОН В ПАРКЕ СТОИТ 200РУБЛЕЙ СТУДЕНТАМ СКИДКА 20% А ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СТОИТ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕ БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО. СКОЛЬКО РУБЛЕЙ БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ СЕМЬИ В КОТОРОЙ...

Алгебра

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ """"""БИЛЕТ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НА АТТРАКЦИОН В ПАРКЕ СТОИТ 200РУБЛЕЙ СТУДЕНТАМ СКИДКА 20% А ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СТОИТ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕ БИЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО. СКОЛЬКО РУБЛЕЙ БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ СЕМЬИ В КОТОРОЙ ДВОЕ ВЗРОСЛЫХ ОДИН РЕБЕНОК И ДВОЕ СТУДЕНТОВ!!!!!!!!!!

Автор: Гость