через озонатор пропущен кислород объемом 100л ( н.у) и в озон превратилось 20% кислорода. Объем, занимаемый озонированным кислородом
Химия
через озонатор пропущен кислород объемом 100л ( н.у) и в озон превратилось 20% кислорода. Объем, занимаемый озонированным кислородом
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Гость:
93,3 л известен лишь ответ.дальше сами
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