через озонатор пропущен кислород объемом 100л ( н.у) и в озон превратилось 20% кислорода. Объем, занимаемый озонированным кислородом

Химия

через озонатор пропущен кислород объемом 100л ( н.у) и в озон превратилось 20% кислорода. Объем, занимаемый озонированным кислородом

Автор: Гость