Fe(OH)2+H2O+O2=Fe(OH)3 - Составить электронный баланс
Химия
Fe(OH)2+H2O+O2=Fe(OH)3 - Составить электронный баланс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 Fe(2+) - 1e --> Fe(3+) O2(0) + 4e --> 2O(2-) в скобках указывала заряд
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