Сложите сначала противоположные числа, найдите значение выражения: -12, 35+(-8,91)+(-13,28)+8,91+12,35.
Математика
Сложите сначала противоположные числа, найдите значение выражения: -12, 35+(-8,91)+(-13,28)+8,91+12,35.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12.35+(-8.91)+(-13.28)+8.91+12.35= (собираешь все плюсы) =8.91+12.35=21.26( складываешь все минусы) =-12.35+(-8.91)+(-13.28)=-34.54= 21.26-34.54=-13.28 ; все))))
Гость:
-12, 35+(-8,91)+(-13,28)+8,91+12,35=(-12,35+12,35)+(-8,91+8,91)+(-13,28)=0+0-13,28=-13,28
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