Сложите сначала противоположные числа, найдите значение выражения: -12, 35+(-8,91)+(-13,28)+8,91+12,35.

Гость: Гость:

-12.35+(-8.91)+(-13.28)+8.91+12.35= (собираешь все плюсы) =8.91+12.35=21.26( складываешь все минусы) =-12.35+(-8.91)+(-13.28)=-34.54= 21.26-34.54=-13.28 ; все))))