а) 2х^2-3х-14 ---------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ----------- = ------------ х х+24 в) 1 -------- - х+1=0 х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти...
Алгебра
а) 2х^2-3х-14 ---------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ----------- = ------------ х х+24 в) 1 -------- - х+1=0 х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти диагональ задание 3 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1 ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
область допустимых значений:x+2 не равно 0, х не равен -2 2х^2-3x-14=0 D=b^2-4ac=121 x1=14/4=3.5 x2=-8/4=-2 посторонний корень. Ответ: 3.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сложите сначала противоположные числа, найдите значение выражения: -12, 35+(-8,91)+(-13,28)+8,91+12,35.
Химия
через озонатор пропущен кислород объемом 100л ( н.у) и в озон превратилось 20% кислорода. Объем, занимаемый озонированным кислородом
Химия
Какие из реакций обмена, схемы которых: а)BaCl2+AgNo3=BaNo3+AgCl б)Cu(No3)2+NaCl=CuCl+NaNo3 в)Pb(No3)2+K2S=PbS+KNo3 г)MgCl2+K2SO4=MgSo4+KCl д)HNO3+...