а) 2х^2-3х-14 ---------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ----------- = ------------ х х+24 в) 1 -------- - х+1=0 х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти...

Алгебра

а) 2х^2-3х-14 ---------------- = 0 х+2 б) х-3 2х-1 ----------- = ------------ х х+24 в) 1 -------- - х+1=0 х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти диагональ задание 3 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1 ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч

Автор: Гость