а) 2х^2-3х-14   ----------------  = 0          х+2 б) х-3            2х-1 ----------- = ------------       х              х+24 в)  1 --------  - х+1=0    х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти...

Алгебра
а) 2х^2-3х-14   ----------------  = 0          х+2 б) х-3            2х-1 ----------- = ------------       х              х+24 в)  1 --------  - х+1=0    х-1 задание 2 периметр прямоугольника - 7 см а его площадь - 3 см^2 найти диагональ задание 3 моторная лодка прошла 10 км по озеру и 4 км против течения реки, затратив на весь путь 1 ч. найти собственную скорость лодки, если скорость течения реки 3 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
область допустимых значений:x+2 не равно 0, х не равен -2 2х^2-3x-14=0 D=b^2-4ac=121 x1=14/4=3.5 x2=-8/4=-2 посторонний корень. Ответ: 3.5
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