месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста

Математика

месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста

Автор: Гость