месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста  

Математика
месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста  
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                                                 29,53
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