месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста
Математика
месяц по лунному календарю длится примерно 29, 5303 дня округли продолжительность лунного месяца до десятых решите мне пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29,53
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