было ли в действительности управление в Риме "общественным долом".всё ли население Рима участовало в управлении?

Обществознание
было ли в действительности управление в Риме "общественным долом".всё ли население Рима участовало в управлении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет в риме был один провитель
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