два голубя поолетели навстречу друг-другу какда между ними было 1435м скрость одног 18м. другого 23м/с. через сколько времени они встретиться?

Математика

два голубя поолетели навстречу друг-другу какда между ними было 1435м скрость одног 18м. другого 23м/с. через сколько времени они встретиться?

Автор: Гость