два голубя поолетели навстречу друг-другу какда между ними было 1435м  скрость одног 18м. другого 23м/с. через сколько времени они встретиться?

Математика
два голубя поолетели навстречу друг-другу какда между ними было 1435м  скрость одног 18м. другого 23м/с. через сколько времени они встретиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голуби встретятся через 35 секунд
Гость:
1) 18+23=41(м/с) - общая скорость 2) 1435:41=35(с) - встретятся 
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