Найдите ошибки. Рассказывали то ли в шутку, то ли всерьёз, что герой Троянской войны царевич Гектор ещё в то время, когда между греками и троянцами были мирные отношения, принял участие в Олимпийских играх. Гектор выставил четв...

Обществознание

Найдите ошибки. Рассказывали то ли в шутку, то ли всерьёз, что герой Троянской войны царевич Гектор ещё в то время, когда между греками и троянцами были мирные отношения, принял участие в Олимпийских играх. Гектор выставил четвёрку резвых коней, сам управлял колесницей и в гонках на стадионе обогнал всех соперников. Жена Гектора (как вы помните, её звали Андромаха) была в не себя от радости, в числе других зрителей она восторженно кричала мужу: «Слава победителю!»

Автор: Гость