Найдите ошибки. Рассказывали то ли в шутку, то ли всерьёз, что герой Троянской войны царевич Гектор ещё в то время, когда между греками и троянцами были мирные отношения, принял участие в Олимпийских играх. Гектор выставил четв...
Обществознание
Найдите ошибки. Рассказывали то ли в шутку, то ли всерьёз, что герой Троянской войны царевич Гектор ещё в то время, когда между греками и троянцами были мирные отношения, принял участие в Олимпийских играх. Гектор выставил четвёрку резвых коней, сам управлял колесницей и в гонках на стадионе обогнал всех соперников. Жена Гектора (как вы помните, её звали Андромаха) была в не себя от радости, в числе других зрителей она восторженно кричала мужу: «Слава победителю!»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гектор не мог участвовать в Олимпийских играх, т.к. первые из них состоялись в 776 г. до н.э., а Троянская война, по мнению современных историков, произошла в 1200 г. до н.э. Жена Гектора не могла присутствовать на играх ещё и потому, что женщины на них не допускались.
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