Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли однавременно навстречу друг к другу два лыжника. Один шёл 12км/ч другой 16км/ч. какое расстояниебудет между лыжниками через 2ч. пожалуйста
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли однавременно навстречу друг к другу два лыжника. Один шёл 12км/ч другой 16км/ч. какое расстояниебудет между лыжниками через 2ч. пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
один за 2 часа прошел 12*2=24 другой за 2 часа прошел 16*2=32 складываем 24+32=56км - прошли они оба за 2 часа теперь из всего расст вычитаем получившееся 57-56=1 км ответ 1 км
Гость:
скорось сближения: 12+16=28 км\ч 28 * 2=56 км 57-56=1 км ответ между ними 1 км
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