Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли однавременно навстречу друг к другу два лыжника. Один шёл 12км/ч другой 16км/ч. какое расстояниебудет между лыжниками через 2ч. пожалуйста

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли однавременно навстречу друг к другу два лыжника. Один шёл 12км/ч другой 16км/ч. какое расстояниебудет между лыжниками через 2ч. пожалуйста

Автор: Гость