сочинение на тему "как человек понимает мир и себя"

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Как человек понимает мир и самого себя, зависит от воспитания, от его личных качеств. Он должен находиться в гармонии с собой и окружающим миром - природой, животными, растениями. Таким образом воспитанный и настроенный человек никогда не причинит вреда живой или неживой природе. Поможет старику перейти дорогу, будет с любовью ухаживать за больным животным. Любовь и доброта - вот главные качества человеческой души. И цель жизни человека - помощь, забота о других, поддержка. А еще - все время работать над собой, совершенствовать характер.