вычислите массу осадка,который образуется при взаимодействии 160г 15%-го раствора сульфата меди(2) с избытком гидроксида натрия
Химия
вычислите массу осадка,который образуется при взаимодействии 160г 15%-го раствора сульфата меди(2) с избытком гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24г.................хг CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2 + Na2SO4 160.................98 160г15%-х 100%-15 х+24 Х=24*98/160=14,7
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