С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,08 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 28,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.
Математика
С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,08 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 28,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28,8*0,08=2,304 км-расстояние которое пролетела первая стрекоза. 2) 4,4-2,304= 2,096 км- расстояние которое пролетела вторая стрекоза. 3) 2,096/0,08=26,2 км/ч- скорость второй стрекозы.
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