В растворе массой 250 грамм содержится сульфат натрия массой 50 грамм.Определите массовую долю соли в растворе.
Химия
В растворе массой 250 грамм содержится сульфат натрия массой 50 грамм.Определите массовую долю соли в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
амега (Nа2SО4) = m (Nа2SО4)/m (раствора) = 50/250 = 0,2*100% = 20% ________________________________________________________________ "амега" - масовая доля в растворе
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