состав атома   Li,Na,K,Rb,Cs,Fr найти Z-?           P-?           N-?           E-?

Химия
состав атома   Li,Na,K,Rb,Cs,Fr найти Z-?           P-?           N-?           E-?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li   Z=3          Na   Z=11               K     Z=19               Rb   Z=37       P=3                P=11                      P=19                      P=37       N=7-3=4         N=23-11=12            N=39-19=20            N=85-37=48  Cs   Z=55                Fr    Z=87        P=55                        P=87        N=133-55=78            N=223-87=136   
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