состав атома Li,Na,K,Rb,Cs,Fr найти Z-? P-? N-? E-?
Химия
состав атома Li,Na,K,Rb,Cs,Fr найти Z-? P-? N-? E-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li Z=3 Na Z=11 K Z=19 Rb Z=37 P=3 P=11 P=19 P=37 N=7-3=4 N=23-11=12 N=39-19=20 N=85-37=48 Cs Z=55 Fr Z=87 P=55 P=87 N=133-55=78 N=223-87=136
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Найдите ошибки. Рассказывали то ли в шутку, то ли всерьёз, что герой Троянской войны царевич Гектор ещё в то время, когда между греками и троянцами...
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 57км, вышли однавременно навстречу друг к другу два лыжника. Один шёл 12км/ч другой 16км/ч. какое расст...