2NO2=2NO+O2-Q дать характеристику реакции по различным признакам
Химия
2NO2=2NO+O2-Q дать характеристику реакции по различным признакам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) реакция разложения 2) эндотермическая 3) обратимая 4) некаталитическая 5) окислительно-восстановительная 6) гомогенная
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