от турбазы до озера куда отправились туристы 12км.пройдя несколько км туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2км .после этого до озера им осталось пройти в 3 раза большее растояние чем они прошли после отдыха. на ка...

Математика
от турбазы до озера куда отправились туристы 12км.пройдя несколько км туристы остановились на отдых.затем они прошли еще 2км .после этого до озера им осталось пройти в 3 раза большее растояние чем они прошли после отдыха. на каком расстоянии от базы туристы останавливались на отдых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*3=6 (км) - осталось пройти после 2 км, пройденных после отдыха 2) 6+2=8 (км) - оставалось пройти после отдыха 3) 12-8=4 (км) Ответ: туристы останавливались на отдых на расстоянии 4 км от базы.
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