помогите перевести 110000кв. дм в метры и 362500 кв. дм в метры
Математика
помогите перевести 110000кв. дм в метры и 362500 кв. дм в метры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110000 dm2 = 1100 m2 362500 dm2 = 3625 m2
Гость:
110000кв.дм=1100кв.м 362500кв.дм=3625кв.м
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