Является ли число 6,5 членом арифм.прогрессии, если a1=-2.25, a11=10.25

Алгебра
Является ли число 6,5 членом арифм.прогрессии, если a1=-2.25, a11=10.25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
an= a1+ ( n-1 ) d 1)a11=-2,25 + 10 d 10,25+2,25=10d 12,5=10d | : 10 d= 1,25  2)6,5=-2,25 + ( n-1) 1,25 6,5+2,25=1,25n-1,25 10=1,25n| : 1,25   n= 8 - натуральное число значит 6, 5 является членом арифметической прогрессии
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