округли число с заданной 25 , 6073 до десятков , единиц десятых сотых , тысячных
Математика
округли число с заданной 25 , 6073 до десятков , единиц десятых сотых , тысячных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до десятков 30 до единиц 26 до десятых 25,6 до сотых 25,61 до тысячных 25,607
Гость:
[latex]25,6073\approx30[/latex] [latex]25,6073\approx26[/latex] [latex]25,6073\approx25,6[/latex] [latex]25,6073\approx25,61[/latex] [latex]25,6073\approx25,607[/latex]
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