сочинение на тему прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства

Гость: Гость:

Самое прекрасное,золотое время-наше детство!Добрые глаза мамы,заботливые и сильные руки отца...Ничего не страшно,потому что,знаешь,что рядом любящие родители.Самое дорогое воспоминание-это,когда перед сном мама или папа читают тебе сказку,когда ласковые руки гладят тебя по голове...Когда прибегаешь со школы,а на кухне запах бабушкиных пирожков.Спустя годы это ценишь,как самое ценное,дорогое-и ничего в жизни не надо...Очень жаль тех деток у которых нет родителей,которые лишены родительской любви.Если бы в мире было больше добра и не было бы брошенных детей-как было бы прекрасно!Хочется верить,что воспитатели заменят таким ребятишкам родных людей.И мир станет светлей и добрей.Детство должно быть у каждого,и оно должно быть счастливым!