Ученик решил 12 примеров. Ему осталась решить ещё три столбика по 6 примеров. Сколько всего примеров должен решить ученик?

Математика
Ученик решил 12 примеров. Ему осталась решить ещё три столбика по 6 примеров. Сколько всего примеров должен решить ученик?
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Автор: Гость
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Гость:
12+(6*3)=30 всего 30 примеров
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