Ученик решил 12 примеров. Ему осталась решить ещё три столбика по 6 примеров. Сколько всего примеров должен решить ученик?

Математика

Ученик решил 12 примеров. Ему осталась решить ещё три столбика по 6 примеров. Сколько всего примеров должен решить ученик?

Автор: Гость