В поезде ехало 6576 пассажиров.После того как часть пассажиров вышла на станции,в нём осталось 1096 человек.Во сколько раз уменьшилось число пассажиров в поезде после остановки?Реши задачу с помощью уровнения.

Математика

В поезде ехало 6576 пассажиров.После того как часть пассажиров вышла на станции,в нём осталось 1096 человек.Во сколько раз уменьшилось число пассажиров в поезде после остановки?Реши задачу с помощью уровнения.

Автор: Гость