В поезде ехало 6576 пассажиров.После того как часть пассажиров вышла на станции,в нём осталось 1096 человек.Во сколько раз уменьшилось число пассажиров в поезде после остановки?Реши задачу с помощью уровнения.
Математика
В поезде ехало 6576 пассажиров.После того как часть пассажиров вышла на станции,в нём осталось 1096 человек.Во сколько раз уменьшилось число пассажиров в поезде после остановки?Реши задачу с помощью уровнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть вышло х,тогда: 6576-х=1096;х=6576-1096=5480-вышло 2)6576:1096=в 6 раз
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