КПД идеальной паровой турбины 60%, температура нагревателя 480°С. Каковатемпература холодильника и какая часть теплоты, получаемая от нагревателя, уходит вхолодильник?

Гость: Гость:

k(КПД)=60%=0,6 Тн=480°С=753 К k=(Tн-Тх)/Тн=1-Тх/Тн отсюда находим Тх=(1-k)*Тн=(1-0,6)*753=301.2 К Температура холодильника Тх=301,2 К