Для обработки поля площадью 600 га его разделили между тремя бригадами трактористами так, что вторая получила участок в 3, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригада? Решить арифметически...

Математика

Для обработки поля площадью 600 га его разделили между тремя бригадами трактористами так, что вторая получила участок в 3, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригада? Решить арифметически или алгебраически.

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