Для обработки поля площадью 600 га его разделили между тремя бригадами трактористами так, что вторая получила участок в 3, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригада? Решить арифметически...
Математика
Для обработки поля площадью 600 га его разделили между тремя бригадами трактористами так, что вторая получила участок в 3, а третья в 2 раза больше первой. Сколько гектаров должна обработать каждая бригада? Решить арифметически или алгебраически.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая бригада-х, вторая-3х, третья-2х х+3х+2х=600 6х=600 х=100 Зная, что первая бригада получила 100га, найдем, что вторая получила 300га, а третья-200га.
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