Какой многоугольник не может получиться при пересечении двух треугольников? 1. треугольник 2.шестиугольник 3.четырехугольник 4.любая из фигур 5.патиугольник

Математика

Какой многоугольник не может получиться при пересечении двух треугольников? 1. треугольник 2.шестиугольник 3.четырехугольник 4.любая из фигур 5.патиугольник

Автор: Гость