Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид
Химия
Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3. Глюкозу и формальдегид, реакция Серебряного зеркала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рыбалку отправились пятеро мужчин из одной семьи:дедушка,2 его сына и 2 внука.Их зовут:Борис Григорьевич,Григорий Викторович,Андрей Дмитриевич,В...
Физика
КПД идеальной паровой турбины 60%, температура нагревателя 480°С. Каковатемпература холодильника и какая часть теплоты, получаемая от нагревателя, ...
Химия
составить электронный баланс для Zn+2HCL=ZnCL2+H2↑ 2H2O=====2H2↑+O2 2KCIO3===2KCL+3O2↑ Mn02+4HCL=CL2↑+MnCL2+2H2O 2NaBr+CL2=BR2+2NaCL 2Nal+CL2=l2+2N...
Математика
В поезде ехало 6576 пассажиров.После того как часть пассажиров вышла на станции,в нём осталось 1096 человек.Во сколько раз уменьшилось число пассаж...