Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид

Химия
Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид
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Гость:
Ответ 3. Глюкозу и формальдегид, реакция Серебряного зеркала.
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