Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид

Химия

Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид

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