ответьте на вопросы. Древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами. Какие особенности персидской армии отражает этот факт?Чем его можн...

Гость: Гость:

Этим они хотели добиваьтся повиновения и крепкой дисциплины от войска Ксеркса, ведь он же собрал огромную армию из разных народов;что,действительно,в Греции,а особенно в Спарте,было очень хорошо развито военное дело, естественно,что более организованные и сильные солдаты,будут повергать в страх своих врагов.И,многие хотели уйти(дезертировать)из его армии,никто ведь не хотел умирать.Сами понимаете, управлять самой большой на тот момент армией-дело нелегкое.В персидской армии сражались рабы.И притом граждане Греции были свободны и, впридачу,защищали свою Родину...Свои ценности...И свои моральные принципы...