ответьте на вопросы. Древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами. Какие особенности персидской армии отражает этот факт?Чем его можн...
Обществознание
ответьте на вопросы. Древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в бой кнутами. Какие особенности персидской армии отражает этот факт?Чем его можно объяснить? Почему граждане полисов Греции добровольно шли на смертный бой? Ответьте на вопросы. Население Афин в 5-м веке до н.э. делилось на три группы. 1.Граждане Кто в Афинах считался гражданином?Какими правами обладал афинский гражданин? 2.Переселенцы На каком языке говорили переселенцы?Каких богов почитали? Чем права переселенцев отличались от прав афинских граждан? 3.Рабы Чем рабы по своим правам отличались от граждан и переселенцев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этим они хотели добиваьтся повиновения и крепкой дисциплины от войска Ксеркса, ведь он же собрал огромную армию из разных народов;что,действительно,в Греции,а особенно в Спарте,было очень хорошо развито военное дело, естественно,что более организованные и сильные солдаты,будут повергать в страх своих врагов.И,многие хотели уйти(дезертировать)из его армии,никто ведь не хотел умирать.Сами понимаете, управлять самой большой на тот момент армией-дело нелегкое.В персидской армии сражались рабы.И притом граждане Греции были свободны и, впридачу,защищали свою Родину...Свои ценности...И свои моральные принципы...
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