Задайте один сложный вопрос к рассказу выскочка вопрос и в скобках ответ Автор Михаил Михайлович Пришвин заранее спасибо!
Литература
Задайте один сложный вопрос к рассказу выскочка вопрос и в скобках ответ Автор Михаил Михайлович Пришвин заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- А как вы думаете, кого называют «выскочкой»?(это тот, кто постоянно выкрикивает ответы навопросы, не дожидаясь своей очереди, привлекает к себе внимание).
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