Задайте один сложный вопрос к рассказу выскочка вопрос и в скобках ответ   Автор Михаил Михайлович Пришвин заранее спасибо!

Литература
Задайте один сложный вопрос к рассказу выскочка вопрос и в скобках ответ   Автор Михаил Михайлович Пришвин заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- А как вы думаете, кого называют «выскочкой»?(это тот, кто постоянно выкрикивает ответы навопросы, не дожидаясь своей очереди, привлекает к себе внимание).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
ответьте на вопросы. Древнегреческий историк Геродот сообщает,что во время вторжения царя Ксеркса в Грецию персидские командиры гнали свои войска в...
Ответить
Русский язык
Тезис на тему Весна -прекрасное время года
Ответить
Математика
Для обработки поля площадью 600 га его разделили между тремя бригадами трактористами так, что вторая получила участок в 3, а третья в 2 раза больше...
Ответить
Математика
Какой многоугольник не может получиться при пересечении двух  треугольников? 1. треугольник 2.шестиугольник 3.четырехугольник 4.любая из фигур 5.па...
Ответить
Химия
Аммиачным раствором нитрата серебра можно различить вещества: 1) Глицерин и этиловый спирт 2) Глицерин и глюкозу 3) Глюкозу и формальдегид
Ответить