1,25:(-0,5)-(1,2*0,3-2,15*1,2) решение
Алгебра
1,25:(-0,5)-(1,2*0,3-2,15*1,2) решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,25:(-0,5)-(1,2*0,3-2,15*1,2) = -2,5-(0,36-2,58) = -2,5-(-2,22) = -2,5+2,22 = -0,28
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