Верно ли, что прямая и плоскость, перпендикулярные другой плоскости, параллельны между собой?
Геометрия
Верно ли, что прямая и плоскость, перпендикулярные другой плоскости, параллельны между собой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если И прямая, И плоскость обе перпендикулярны другой плоскости, то да, они параллельны между собой.
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