блоха прыгает по лестнице. она может прыгать или на 3 ступеньки вверх или на 4 вниз.за какое наименьшее число прыжков она может перебраться с земли на 22 ступеньку?

Гость: Гость:

Блохе надо прыгнуть 4 раза вверх-она будет на 12-ой ступеньке,затем она 2 разадолжна прыгнуть вниз-она будет на 4-ой ступеньке,а после блоха должна прыгнуть вверх ещё 6 раз,чтобы оказаться на 22 ступеньке. Теперь считаем кол-во прыжков: 4+2+6=12 прыжков ей надо сделать. Ответ (Г)12