3C + 4Al = Al4C3 помогите составить окислительно-восстановительную реакцию
Химия
3C + 4Al = Al4C3 помогите составить окислительно-восстановительную реакцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al + 3C(графит) = Al4C3 Восстановление: C + 4e− = C4− Окисление: Al − 3e− = Al3+ 3C + 4Al = 3C4− + 4Al3+
Гость:
3С+4Al = Al₄C₃ C⁰ +4e = C ⁴⁻ 3 окисление, восстановиель. Al⁰ -3e = Al ³⁺ 4 восстановление, окислитель.
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