Мини  сочинение-рассуждение на тему: Не откладывай на завтра то,что можно сделать сегодня

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Я обязательно доделаю курсовую работу, а еще встречусь с подругой, позвоню родителям, почитаю ребенку любимую сказку, навещу бабушку и разгребу завал бумаг на работе, но только не сегодня… Завтра. Как часто мы откладываем дела просто потому, что нам не хочется или потому что лень. А вдруг сегодня именно тот день, который нужно прожить как последний? Что бы вы сделали сегодня, зная, что «завтра» не будет? Уж точно не провалялись бы на диване... «Как мы проживаем один день, так мы проживаем всю жизнь» — эта мудрость непоколебима. Ход жизни неумолим, и в отличие от стрелок часов наши годы нельзя повернуть вспять и откатить пару лет назад. Каждый наш упущенный день уже не вернуть. Мы растрачиваем драгоценное время, подаренное нам жизнью, и не задумываемся о том, что время бесценно. Если в детстве не начать заниматься фигурным катанием, то уже не стать олимпийским чемпионом в 20 лет. И так во всем – откладывая жизнь на потом, мы рискуем остаться без всего. Без всех тех свершений, которые бы мы могли осуществить, если бы не постоянное «завтра», которое так сладко сидит в нашей голове. Нужно взять себя в руки и сказать: «Я хочу, я могу, и я это сделаю!».