отметь точки А и В на расстоянии 5см одна от другой,Построй желтым карандашом луч АВ,а синим -луч ВА,Какая фигура является пересечением этих лучей?

Математика
отметь точки А и В на расстоянии 5см одна от другой,Построй желтым карандашом луч АВ,а синим -луч ВА,Какая фигура является пересечением этих лучей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая линия в том случае ес ли А и В на одой линии
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