два пешехода вышли на рассвете. Каждый шел с постоянной скоростью. Один шел из А в В, другой-из В в А. Они встретились в полдень не прекращая движения пришли: один в В в 4 часа вечера, а второй- в А в 9 вечера. В котором часу в...

Математика

два пешехода вышли на рассвете. Каждый шел с постоянной скоростью. Один шел из А в В, другой-из В в А. Они встретились в полдень не прекращая движения пришли: один в В в 4 часа вечера, а второй- в А в 9 вечера. В котором часу в тот день был рассвет?

Автор: Гость