два пешехода вышли на рассвете. Каждый шел с постоянной скоростью. Один шел из А в В, другой-из В в А. Они встретились в полдень не прекращая движения пришли: один в В в 4 часа вечера, а второй- в А в 9 вечера. В котором часу в...
Математика
два пешехода вышли на рассвете. Каждый шел с постоянной скоростью. Один шел из А в В, другой-из В в А. Они встретились в полдень не прекращая движения пришли: один в В в 4 часа вечера, а второй- в А в 9 вечера. В котором часу в тот день был рассвет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть от рассвета до полудня прошло х часов. Первый пешеход шёл х часов до полудня и 4 после, второй - х до полудня и 9 после. Заметим, что отношение времён равно длин путей до и после точки встречи, так что х:4=9:х Из этой пропорции находим, что х=6. Ответ: рассвет был в 6 часов утра.
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