схема распределения электронов Li,Na,K,Rb,Cs,Fr

Химия
схема распределения электронов Li,Na,K,Rb,Cs,Fr
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Li + 3 ) )   1s^2 2s^1          2 1 Na + 11 ) ) )  1s^2 2s^2 2p^6 3S^1             2 8 1 K +19 ) )  ) )  1s^2 2s^2 2p^6 3S^2 3p^6 3d^0 4s^1         2 8 8 1 Rb +37 ) )   )     ) ) 1s^2 2s^2 2p^6 3S^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^6 5s^1           2 8 8+10 8 1 Cs+55 ) )    )       )    ) )  1s^2 2s^2 2p^6 3S^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^6 4d^10 5s^2 5p^6 6s^1           2 8 8+10 8+10 8 1 Fr+87 ) )     )      )       )        )    ) 1s^2 2s^2 2p^6 3S^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^6 4d^10 5s^2 5p^6 6s^2 6p^6 6d^10 7s^2 7p^3          2 8 8+10 8+10 8 +10 8+10  5
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