может ли глобальное изменение климата повлиять на жизнь современной планеты или это могло происходить только в геологически отдаленной эпохе? срочно!!!

Конечно, может. Например глобальное потепление. Перелетным птицам не придется летать в теплые края, так же полностью измениться раститьльный облик планеты. Вместе с сменой растительного облика смениться и животный. Сменятся биоцинозы, животные начнут приспосабливаться к новым условиям, заработают новые механизмы эволюции.

Гость: Гость:

Може, так как из-за изменения климата начинают таять льды хоть и не так сильно но всё же, увеличивается уровень воды на земле тем самым уменьшается площадь суши. ну а если научным языком то Причиной изменения климата являются динамические процессы на планете, внешние воздействия, такие как колебания интенсивности солнечного излучения, и, в огромной степени, деятельность человека. из за нас на планети возник парниковый эффект!!!