С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,8 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 8,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.

Математика

С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,8 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 8,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.

Автор: Гость