С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,8 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 8,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.
Математика
С одного цветка одновременно противоположно вылетели 2 стрекозы, через 0,8 ч. между ними 4,4 км. скорость первой стрекозы 8,8 км/ч. Найдите скорость второй стрекозы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие неверное. Даже если бы вторая стрекоза осталась на цветке, то за 0,8ч первая пролетит 7,04 км.
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