Никита выбрал 2 трех значных числа, у которых совпадают суммы цифр от большего числа, он отнял меньшее. Какое самое большое число мог получить никита.
Математика
Никита выбрал 2 трех значных числа, у которых совпадают суммы цифр от большего числа, он отнял меньшее. Какое самое большое число мог получить никита.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
910-109=801 .... больше никак...
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