Никита выбрал 2 трех значных числа, у которых совпадают суммы цифр от большего числа, он отнял меньшее. Какое самое большое число мог получить никита.

Математика

Никита выбрал 2 трех значных числа, у которых совпадают суммы цифр от большего числа, он отнял меньшее. Какое самое большое число мог получить никита.

Автор: Гость