Побрацки уравнение 15+9(x-1)=2+4x
Алгебра
Побрацки уравнение 15+9(x-1)=2+4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+9x-9-2-4x=0 5x-4=0 5x=4 x=4/5
Гость:
15+9x-9=2+4x 15+9x-9-2-4x=0 5x-4=0 5x=4 x=4/5
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