найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, если объем равен 4 см2, а сторона основания равна 2 см
Геометрия
найдите боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды, если объем равен 4 см2, а сторона основания равна 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус описаной окружности: х^2/2 = (4^2 + 4^2)/2 = 32 х = sqrt32/2 высота: h = 3^2 - (sqrt32/2)^2 = 9 - 8 = 1 объем: V = 1/3Sh = 1/3*4*4*1 = 16/3 см^2
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