прямоугольном треугольнике ABC угол C=90 градусов,AC=4 см,CB = 4 в корне 3 см, CM - медиана. Найдите угол BCM
Геометрия
прямоугольном треугольнике ABC угол C=90 градусов,AC=4 см,CB = 4 в корне 3 см, CM - медиана. Найдите угол BCM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=корень квадратный из АС в квадрате+СВ в квадрате=4^2+4^2=16+16=36=6 sin угла с=4/6=2/3 угол всм = 30 градусов
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